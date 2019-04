Com fortes chuvas, William Bonner ganha carona em caminhão e Tatá Werneck fica sem luz por 43 horas: Grávida no escuro passando mal

11/04/2019 | 13:11



As chuvas no Rio de Janeiro estão realmente prejudicando moradores, causando enchentes e diversas mortes no estado. E os famosos têm constantemente usado as redes sociais para falar sobre a situação. Tatá Werneck, por exemplo, ficou 43 horas sem luz, após uma das grandes chuvas e, por estar esperando sua primeira filha, fruto de relacionamento com Rafael Vitti, se prejudicou um pouco mais.

Por meio do Twitter, ela começou escrevendo sua reclamação a uma empresa de eletricidade, quando estava há 24 horas sem luz:

24 horas sem luz no Itanhangá Alimentos estragando. E aí?

Uma pessoa, porém, não se comoveu e criticou a comediante:

Itanhangá é um bairro nobre, alimento estragar é o menor dos problemas na condição que o Rio de encontra.

Como resposta, Tatá disse:

Não estou comparando as realidades. Sei que tenho um lugar privilegiado. Mas todos pagamos impostos e contas de luz. E estou grávida no escuro passando mal.

Depois, também usando o Twitter e mencionando a mesma empresa de eletricidade, Tatá postou:

E aí? Estou há 30 horas sem luz!

Por fim, informou que resolveu o problema sozinha:

43 horas sem luz. Aluguei um gerador. Obrigada.

E na edição do Jornal Nacional da última quarta-feira, dia 10, William Bonner relatou algumas das consequências da chuva, mas também ressaltou, no telejornal, algumas histórias de solidariedade, de pessoas ajudando pessoas. Após passar um último caso, o próprio jornalista dividiu com os telespectadores sua própria história:

- A Globo fica no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e tudo aqui em volta ficou tomado de água, muitos de nós foram para casa cercados de água. Mas para vir trabalhar não foi muito fácil, não. Eu dei um jeitinho. Eu mesmo vim a pé e vindo para cá, tentando vir por onde tinha menos água. Daí surgiu um caminhão-guincho, um reboque, e o motorista parou e gentilmente me permitiu subir para enfrentar o aguaceiro. Agradeço imensamente. Um gesto simples, mas muito oportuno de solidariedade.