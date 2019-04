Páscoa em Gramado: hotéis com programas especiais

Redação



11/04/2019 | 13:18

Passar a páscoa em Gramado (RS) é uma experiência única. A cidade é conhecida pela produção de chocolates artesanais e promove um grande festival temático para comemorar a data. O evento terá desfiles pela Avenida Borges de Medeiros e as ruas serão enfeitadas de coelhinhos e ovinhos de chocolate.

Programa especial de Páscoa em Gramado

Alguns hotéis em Gramado também prepararam programações exclusivas para a época. Um dos destaques é o Hotel Casa da Montanha. Entre os dias 12 e 21 de abril, ele promoverá atividades para todas as idades, como pintura de ovos, pintura facial para crianças e caça ao ninho.

Divulgação Hotel Casa da Montanha oferece atividades recreativas para a data

As diárias custam a partir de R$ 477 + 10% por casal durante a semana, na categoria Luxo Especial, com café da manhã incluso. Já entre 18 e 21 de abril, as diárias partem de R$ 1.440 + 10% também por casal, na categoria Luxo Especial, com café da manhã.

Uma opção mais moderna é o Wood Hotel. Com obras de arte locais e um restaurante com culinária no estilo slow food, o local proporciona uma experiência diferenciada para os visitantes. As diárias entre os dias 18 e 21 de abril saem a partir de R$ 1.170 + 10% por casal, incluindo café da manhã.

Divulgação No Wood Hotel acontecerá um Workshop sobre o chocolate

Durante os dias 17 e 20, o hotel promoverá um workshop sobre o chocolate com o chocolateiro profissional Andrei Martinez. O curso é gratuito para hóspedes e custa R$ 40 para quem estiver hospedado fora do Wood Hotel.