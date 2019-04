Adutora rompe e família está há dois meses com a casa alagada

Lorena da Silva Avila

Especial para o Diário



11/04/2019 | 15:00



Já imaginou enfrentar uma enchente por dia? Esse é o caso do professor Alexandre Milfont, 35 anos, e de sua mãe, a comerciante Maria de Fátima, 66, moradores do bairro Areião, em São Bernardo. A família está desde o dia 18 de fevereiro com o primeiro andar de sua casa completamente alagado, sem acesso à sala, cozinha e banheiro. A situação se dá por conta do rompimento de uma adutora da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

A casa foi inundada por água de esgoto, baratas, além da sujeira e do cheiro forte que impregnaram os cômodos. O drama vivido por mãe e filho não é apenas por não terem condições de ficar em seu lar. Eles perderam móveis e eletrodomésticos como fogão, geladeira, mesas, armários e sofás. O maquinário de um antigo restaurante da família também foi danificado. De acordo com os moradores, o orçamento solicitado para indenização totaliza ao menos R$ 59 mil.

“Eu não consigo dormir, estou muito nervosa e choro toda noite. Que Deus me ajude, é muito triste” desabafou Fátima. “Perdemos coisas que nem tem como mensurar o valor, dentre elas uma coletânea de ouro com cinquenta discos de vinil e uma fita cassete com gravações de voz do meu pai, já falecido”, lamentou Alexandre, que também sofre de uma rara doença nas pernas, a erisipela. Devido ao tratamento, ele não pode ter contato com as bactérias na água infectada.

O mercadinho de Emanuel dos Santos, 58, também foi atingido pela água. Apesar de ele não ter perdido nenhum dos equipamentos ou prateleiras, alegou que a região afetada está insalubre para receber os clientes normalmente. “Perco dias de trabalho e fecho mais cedo por conta do fedor”, reclama.

De acordo com os moradores, a Sabesp já foi contatada mais de uma vez, enviou engenheiros para inspecionar o problema e escoar a água, que sempre volta nos dias de chuva, mas nada foi feito a respeito até o momento. Depois de quase dois meses, apenas nesta quarta-feira (10) uma equipe foi enviada para iniciar obras e consertos no local.

"Isso acontece porque quando chove muito a rede fica obstruída com pedras e lixos. Nós iniciamos uma reforma para trocar toda a ligação do esgoto nessa região”, explicou Antônio Margarido, o engenheiro encarregado das obras realizadas pela Globalsan, empresa terceirizada que presta serviço a Sabesp.

Os documentos solicitados referentes à indenização dos moradores já foram enviados para os responsáveis da Sabesp. Até o fechamento desta reportagem, a companhia não se pronunciou sobre o ocorrido e nem sobre o processo indenizatório.