Dead Fish se apresenta em Diadema

Rafael dos Santos

Do Diário do Grande ABC



11/04/2019 | 12:39



Após longos oito anos de espera, a banda capixaba Dead Fish, formado por Rodrigo (vocal), Ric (guitarra), Alyand (baixo) e Marcão (bateria), retorna a Diadema para tocar seus sucessos na casa de shows Container Pub Stop (Rua Orense, 60) no próximo domingo (14), a partir das 14h.

O evento ainda traz outras grande atrações, como as bandas Bayside Kings, I am Hell, Amorfo, Mar Morto, KenfoiKeumato, Circus Rock e Three on Never. Haverá ainda sorteios de brindes‚ cupons para compras e tattoos.