Renault vai revelar Kwid elétrico durante o Salão de Xangai

Leo Alves



11/04/2019 | 12:18

O Renault Kwid elétrico será um dos destaques da marca no Salão de Xangai. Apresentada como conceito no último Salão de Paris, a versão movida a eletricidade agora será mostrada na carroceria definitiva. O mercado chinês será o primeiro a recebê-lo, mas a tendência é que outros países vendam o subcompacto em breve.

Estratégia Renault Kwid elétrico

A versão elétrica do Kwid é mais um produto que faz parte da estratégia de eletrificação da marca francesa. Além dele, a Renault produz atualmente Zoe, que é vendido no Brasil, Twizy, Kangoo Z.E e Master Z.E.

Kwid no Brasil

Lançado no Brasil em 2017, atualmente o Kwid é o carro mais vendido da marca no País. Em 2018, ele foi o sétimo carro mais vendido do mercado, com 67.320 unidades comercializadas. Mesmo com todos esses bons números, não há nenhuma confirmação sobre o lançamento da versão elétrica em terras tupiniquins.