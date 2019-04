O retorno de Rio Grande

Do Diário do Grande ABC



Para jornal que tem a defesa da integração regional como uma de suas principais bandeiras, este Diário celebra a reintegração de Rio Grande da Serra ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O retorno da cidade ao colegiado de prefeitos foi aprovado ontem por unanimidade pelos vereadores rio-grandenses. Aguarda-se, agora, que São Caetano e Diadema, outras duas dissidentes, sigam o exemplo. Em nome do fortalecimento político do bloco, que precisa de união para impor sua agenda nas esferas estadual e federal do poder, é imperioso superar a cizânia que colocava em xeque a continuidade da entidade.

Existem muitas lacunas sociais que precisam ser preenchidas no Grande ABC, várias delas comuns às sete cidades, como, por exemplo, o deficit habitacional, as enchentes e a falta de mobilidade urbana. O acelerado processo de conurbação dos municípios da região, que provoca o desaparecimento dos limites físicos, praticamente impõe que se busque solução conjunta para as mazelas de todos eles.

Há também vantagens individuais de integrar organismo forte como o Consórcio, como pode atestar o próprio prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), cuja cidade conseguiu a aprovação de R$ 52 milhões para a construção de corredores de ônibus. Teria obtido o valor não fosse por intermédio da entidade? Difícil responder com segurança a esse tipo de pergunta, mas, como lembra um dos mais verdadeiros ditados, a união faz a força.

Já é possível perceber que a simples assinatura do protocolo de intenção de retorno pelos prefeitos de São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra, mês passado, garantiu fôlego novo à região junto ao Palácio dos Bandeirantes. Certamente a sinalização de reunificação do Consórcio foi fundamental para que a administração do governador João Doria (PSDB) abrisse, por exemplo, a possibilidade de representantes do Grande ABC participarem da mesa onde se debate qual o melhor modal para servir a Linha 18-Bronze – que, diga-se, a população regional já escolheu: Metrô.