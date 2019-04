Seriado 'Sandy e Junior' completa 20 anos

11/04/2019 | 11:44



Há exatamente 20 anos, em 11 de abril de 1999, estreava o seriado Sandy e Junior, que foi ao ar na Globo por quatro anos, até 2002, e revelou diversos atores. "O seriado é inspirado nas nossas vidas, só que romanceado. Interpretamos nós mesmos, mas as histórias são fictícias", explicava Sandy.

"As personalidades dos personagens são as nossas. Às vezes, eles agem como nós agiríamos, mas, em outras, queremos que o episódio tome um outro rumo e fazemos o contrário", dizia Junior.

Origem

Sandy e Junior apareceu na TV pela primeira vez como um especial, exibido às 14h40 de 27 de dezembro de 1998, um domingo, fazendo parte da programação especial de fim de ano da Globo. À época, Sandy tinha 15 anos e Junior tinha 14.

A dupla teve contato com a ideia inicialmente em março de 1998. "Foi quando Paulo Trevisan trouxe um roteiro para nós e nossos pais adoraram", disse Junior. A inspiração seria o filme Grease, de 1978, estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John.

"Vamos gravar primeiro o especial e depois estudar como será o programa. Carlos Manga gostaria que ele fosse diário, mas isso vai depender da agenda dos meninos", disse Guilherme Bokel, diretor de produção do núcleo de Manga ao jornal O Estado de S. Paulo em 13 de setembro de 1998. O programa, posteriormente, foi definido como semanal.

A dupla já tinha experiência com um programa próprio na TV com o Sandy e Junior Show, da extinta TV Manchete. O formato, porém, era bastante diferente.

No especial de fim de ano, Sandy e Junior estudam na mesma sala e convivem com a mesma turma de amigos. Entre os jovens atores do elenco, estavam nomes como Mariana Ximenes, Sidney Sampaio e Fernanda Paes Leme.

A trilha sonora, é claro, era embalada por alguns dos maiores sucessos da dupla, à época, como Em Cada Sonho, Beijo É Bom e Dig-Dig-Joy. Ainda houve uma participação especial do grupo Fat Family, que fazia sucesso à época, com Jeito Sexy.