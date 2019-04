Para Onyx, nenhum outro governo apresentou reforma como a de Bolsonaro

11/04/2019 | 11:28



O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira, 11, que a proposta de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro corrige sistemas falhos e que nenhum outro chefe do Executivo realizou mudanças nas regras de aposentadoria como proposto ao Congresso neste ano. Onyx também afirmou que "seguramente" a votação da reforma da Previdência acontecerá no primeiro semestre do ano, citando ainda os planos do governo em torno da descentralização de recursos de Estados e municípios e a reforma tributária.

"A votação da nova Previdência seguramente acontecerá no primeiro semestre do ano. Iniciaremos no segundo semestre a descentralização de recursos de Estados e municípios, iremos caminhar para a reforma tributária que simplifique o sistema e favoreça o trabalhador e a trabalhadora brasileira", assinalou Onyx.

Bolsa Família

Ainda segundo o ministro, além do combate às fraudes no programa do Bolsa Família, o regime de austeridade fiscal aplicado pelo governo nos 100 primeiros dias possibilitou a garantia do 13º salário para o Bolsa Família, uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que foi anunciada na semana passada.

Para garantir o 13º, o governo não concederá reajuste aos beneficiários do programa este ano. Sobre o assunto, o ministro disse que a aprovação da nova Previdência garantirá um ambiente melhor para que o aumento seja concedido no segundo semestre do próximo ano.