Razer lança placa de captura que grava e transmite em Full HD enquanto usuário joga em 4K

Da Redação, com assessoria



11/04/2019 | 10:18

A Razer começa a vender hoje em seu site oficial a Razer Ripsaw HD, placa de captura externa e multiplataforma, que permite ao usuário jogar em 4K enquanto grava e transmite em Full HD. Por R$ 1.399, o gadget promete uma experiência de qualidade tanto para o gameplay quanto para o streaming. Estará disponível para compra no varejo a partir de junho.

Especificações técnicas

Resolução máxima de captura: 1080p e 60fps sem compressão

Interface: USB 3.0

Entrada de vídeo: Digital – HDMI 2.0

Entrada de áudio: Digital – HDMI

Entrada de áudio mix-in: 3.5 mm mic-in / 3.5 mm aux-in

Saída de vídeo: HDMI 2.0

Máxima resolução suportada por pass-through: 2160p (4K), 60fps

Outras resoluções suportadas: 2160p, 1080p, 1440p, 720p, 480p

Inclui: cabo USB 3.0 tipo C para tipo A, cabo HDMI 2.0, cabo de áudio 3.5mm

Compatível: Open Broadcaster Software, Mixer, Streamlabs, XSplit, Twitch e YouTube



Na prática, a Razer Ripsaw HD grava a tela de jogo de forma detalhada e com áudio limpo. Com tecnologia pass-through de 4K e 60fps, a placa também permite que os criadores de conteúdo aproveitem os jogos em ultra resolução ao mesmo tempo em que compartilham o gameplay com o público em Full HD a 60 quadros por segundo.

A Ripsaw HD é compatível tanto com PCs quanto com consoles, e conta com uma entrada e uma saída HDMI, além de conexão USB 3.0. Graças a um mixer interno de áudio, os streamers podem transmitir seus jogos e o som do microfone sem latência ou atrasos. Além disso, a porta para microfone permite usar um mesmo aparelho em dois computadores, eliminando a necessidade de mixagem de som por meio de outros dispositivos ou programas complicados.

Vale lembrar que a lista de produtos da Razer para a transmissão de jogos conta também com o a Razer Kiyo, câmera pensada nos streamers e que vem com um aro de luz embutido, e o Seiren Elite, um microfone com limitador interno de barulho.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

No álbum, confira os produtos que foram testados e aprovados pelo 33Giga: