11/04/2019 | 09:43



O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,6% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado, que marcou o maior aumento do PPI desde outubro do ano passado, surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta menor, de 0,3%.

Já o núcleo do PPI, que exclui as categorias de alimentos, energia e serviços de comércio, avançou 0,3% em março ante o mês anterior. Neste caso, a projeção era de acréscimo de 0,2%.

Na comparação anual, o PPI subiu 2,2% em março e seu núcleo registrou alta de 2,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.