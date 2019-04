Pistons vencem na última rodada da temporada e se classificam

11/04/2019 | 09:41



A última vaga dos playoffs da NBA é do Detroit Pistons. Na rodada de quarta-feira, a última da temporada regular, a franquia do Michigan precisava vencer e fez a sua parte ao bater o New York Knicks, que teve a pior campanha da liga, por 115 a 89, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York. A briga era com o Charlotte Hornets, que nem cumpriu o objetivo de ganhar e foi derrotado em casa pelo Orlando Magic por 122 a 114.

O destaque do jogo foi Luke Kennard, que anotou 27 pontos e foi o cestinha do duelo. O armador Reggie Jackson (21 pontos e sete assistências) e o pivô Andre Drummond ("double-double" com 20 pontos e 18 rebotes) também brilharam pelos Pistons, que pouparam o ala/pivô Blake Griffin. Nos Knicks, os armadores John Jenkins (16 pontos) e Kadeem Allen (13 pontos e oito assistências) se destacaram.

O time de Detroit ficou com a oitava posição na Conferência Leste e vai encarar Milwaukee Bucks, que teve a melhor campanha da temporada regular, nos playoffs. Na rodada de quarta, a franquia de Wisconsin entrou em quadra com os reservas e perdeu para o Oklahoma City Thunder, em casa, por 127 a 116. Mas obteve um dos melhores desempenhos de sua história com 60 vitórias em 82 partidas.

No Oeste, o Golden State Warriors, atual bicampeão e garantido antecipadamente como líder da conferência, fez o mesmo que os Bucks e poupou alguns de seus principais jogadores no último jogo antes dos playoffs. Sem Stephen Curry, Draymond Green e DeMarcus Cousins, teve o mesmo resultado e caiu para o eliminado Memphis Grizzlies, fora de casa, por 132 a 117. Novamente titular, o brasileiro Bruno Caboclo foi um dos destaques dos mandantes com 21 pontos.

Com a combinação de resultados da última rodada, os Warriors terão pela frente nos playoffs o Los Angeles Clippers, que venceu o Utah Jazz na prorrogação por 143 a 137, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Mesmo com o triunfo, o time da Califórnia termina a temporada regular na oitava posição do Oeste, com 48 vitórias e 34 derrotas - perdeu no critério de desempate para o San Antonio Spurs.

No Texas, os Spurs receberam o Dallas Mavericks na derradeira partida da carreira do alemão Dirk Nowitzki. O ala dos Mavericks foi às lágrimas com as homenagens do time mandante, que exibiu um vídeo com suas jogadas ao longo dos 21 anos de NBA minutos antes do jogo. Em quadra, a franquia de San Antonio venceu com facilidade por 105 a 94 e fechou a temporada em sétimo lugar - vai pegar o Denver Nuggets nos playoffs.

Em quadra como titular, após começo ruim, Nowitzki cresceu na segunda etapa e ajudou o Dallas a colocar emoção na reta final. A diferença, que foi de 22 pontos no início do terceiro período, caiu para apenas cinco no início do último quarto. Ainda assim, os Spurs foram melhores para ficar com a vitória. O alemão deixou o jogo no minuto final com um "double-double" de 20 pontos e 10 rebotes, bastante ovacionado.

Os playoffs da NBA começarão neste sábado com quatro partidas: Toronto Raptors x Orlando Magic, Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets, Golden State Warriors x Los Angeles Clippers e Denver Nuggets x San Antonio Spurs. No domingo jogam: Milwaukee Bucks x Detroit Pistons, Boston Celtics x Indiana Pacers, Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder e Houston Rockets x Utah Jazz.

Confira da rodada de quarta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 134 x 135 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 113 x 94 Miami Heat

Charlotte Hornets 114 x 122 Orlando Magic

New York Knicks 89 x 115 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 125 x 109 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 132 x 117 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 116 x 127 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 105 x 94 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 99 x 95 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 143 x 137 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 136 x 131 Sacramento Kings

Confira os confrontos dos playoffs da NBA:

CONFERÊNCIA LESTE

Milwaukee Bucks (1.º) x Detroit Pistons (8.º)

Toronto Raptors (2.º) x Orlando Magic (7.º)

Philadelphia 76ers (3.º) x Brooklyn Nets (6.º)

Boston Celtics (4.º) x Indiana Pacers (5.º)

CONFERÊNCIA OESTE

Golden State Warriors (1.º) x Los Angeles Clippers (8.º)

Denver Nuggets (2.º) x San Antonio Spurs (7.º)

Portland Trail Blazers (3.º) x Oklahoma City Thunder (6.º)

Houston Rockets (4.º) x Utah Jazz (5.º)