Hyundai divulga lista de pilotos da Copa HB20

Da Redação, com assessoria



11/04/2019 | 11:18

Mais nova categoria do automobilismo nacional, a Copa HB20, também conhecida como HB20 Motorsport, começa neste fim de semana, em Campo Grande (MS). Em sua estreia, a competição vai contar com 20 pilotos no grid, entre novatos e veteranos, que vão correr com uma versão do hatch compacto HB20 preparada a partir do modelo R spec de série.

Conheça quem são, o número dos carros e o tipo de participação de cada um dos pilotos da Copa HB20:

Betão Fonseca 60 Dupla Kleber “Eletric” Barcellos 70 Solo Bruno Testa 15 Solo Luís Ornelas – Lula 55 Solo César Fonseca 60 Dupla Luiz Albuquerque – Lula 6 Solo Christiano Bornemann 42 Dupla Marcelo Zebra – Zebrinha 13 Solo Daniel Nino 18 Solo Odair dos Santos 74 Solo Diego Augusto 44 Solo Raphael Abbate 20 Solo Edgar Colamarino 5 Solo Robinson Molly 11 Solo Eduardo Doriguel 33 Solo Sandro Siqueira 111 Dupla Lucas Bornemann 42 Dupla Wagner Cardoso 00 Solo Luciano Viscardi 111 Dupla Witold Ramasauskas 113 Solo

“A intenção da Hyundai é engajar os apaixonados por automobilismo com essa inédita temporada de corridas monotipo, promovendo o modelo HB20 em todo o Brasil. Para os pilotos, teremos a Copa HB20 como uma das categorias mais acessíveis do cenário nacional, o que será possível devido ao elevado índice de resistência mecânica e estrutural do HB20, garantindo um custo mais baixo por corrida, em comparação com outras competições. A expectativa é termos ‘pegas’ incríveis em todas as etapas, com muita emoção e diversão para todos”, comenta Jan Telecki, gerente geral de Marketing da Hyundai Motor Brasil.

Detalhes Copa HB20

Custo

O investimento previsto para a temporada completa da Copa HB20, por veículo inscrito, é de R$ 200 mil, o que contempla um pacote de serviços que permite ao piloto apenas sentar e acelerar.

Este valor pela temporada contempla o veículo durante o período do campeonato, sua manutenção e a preparação para cada etapa. Também está incluso o suporte de engenheiros, mecânicos e telemetristas a cada etapa, assim como a logística do veículo para cada autódromo. A estrutura de pista e autódromo; um (1) novo jogo de pneus para cada etapa (serão usados às sextas, sábados e domingos) e combustível para todo o final de semana.

Preparação

Baseados no HB20 R spec de série, com motor 1.6 e transmissão manual de seis velocidades, os carros que vão compor o grid devem ser rigorosamente idênticos entre si e apresentar o desempenho e a segurança exigidos pela Hyundai. Todos os veículos foram produzidos em um lote único, na fábrica da montadora, em Piracicaba (SP), e, posteriormente, preparados por uma equipe também única chamada H-Racing, com os mesmos equipamentos resistentes e duráveis, para garantir que nenhum piloto fique em desvantagem e, principalmente, proporcionar maior sinergia dos custos envolvidos.

A configuração recebida vai possibilitar atingir com a “potência máxima de roda” uma cavalaria 20% superior à original – cerca de 160 cv –, podendo alcançar 200 km/h.

Todos os carros saem de fábrica pintados na cor branca, sem bancos, acabamento interno, quadro de instrumentos, sistema de áudio e de ar-condicionado, estepe e janelas laterais.

Trabalho da H-Racing

A H-Racing acrescenta reforço estrutural no habitáculo do piloto (santantônio), composto por arco em aço-carbono com oito pontos de fixação, cinto de segurança com seis pontos, extintor de incêndio, sistema de telemetria, injeção ProTune PR4, policarbonato nas janelas laterais e na tampa do porta-malas, suspensão de competição e rodas 15×6 R spec.

Também são acrescentados banco esportivo tipo concha, provado e aprovado por cada piloto, e identificação visual dos carros, conforme os patrocínios exclusivos dos competidores.

Etapas

A Copa HB20 terá oito etapas que acontecerão aos finais de semana, no formato “rodada dupla” para os carros, ou seja, haverá duas corridas que vão garantir o mesmo número de pontos na classificação geral. A meta é reduzir custos, já que os pilotos utilizarão as mesmas estrutura e logística, sem prejudicar o lado esportivo do campeonato. O total será de 16 provas na temporada.

Transmissão



Haverá transmissão ao vivo pela BandSports da corrida do domingo com resumo da prova do sábado em cada etapa.

Calendário



– 14/04, em Campo Grande (MS)

– 02/06, em Londrina (PR)

– 14/07, em Curvelo (MG)

– 18/08, em Santa Cruz do Sul (RS)

– 06/10, em Tarumã (RS)*

– 27/10, em Curitiba (PR)*

– 08/12, em São Paulo (SP)

– Uma etapa para completar o calendário será anunciada em breve.

*Sujeito a confirmação.

A primeira etapa da Copa HB20 acontece neste fim de semana, no Autódromo Internacional de Campo Grande, na capital sul-mato-grossense. No sábado (13), a largada é às 14h45*, enquanto no domingo (14) a corrida começa às 15h*. A transmissão pela BandSports será no domingo a partir das 14h25.