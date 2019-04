Meghan Markle e príncipe Harry anunciam plano de parto privado e não vão posar em público com o filho após nascimento

11/04/2019 | 09:11



Lembra que recentemente foi divulgado como Meghan Markle e o Príncipe Harry poderiam se comportar na chegada do primeiro filho deles? Pois, bem! Para a nossa alegria, nesta quinta-feira, dia 11, foi divulgado uma nota oficial do Palácio de Buckingham contando mais detalhes sobre a chegada do novo bebê!

Segundo a People, o Duque e a Duquesa de Sussex querem que os detalhes do nascimento se mantenham privados. Portanto, os papais não posarão diante das câmeras com o recém-nascido, como é de costume na família real. Em vez disso, os fãs da realeza poderão ver uma foto da nova família algum tempo depois que Meghan der à luz.

Suas Majestades Reais tomaram a decisão pessoal de manter os planos sobre a chegada do bebê de forma privada. O duque e a duquesa estão ansiosos para compartilhar as notícias animadoras com todos uma vez que eles tenham a oportunidade de celebrar de forma privada como uma família nova.

Além disso, no comunicado é dito que Meghan e Harry estão muito felizes com todo o apoio que receberam durante a gestação da ex-atriz de Suits:

O Duque e a Duquesa de Sussex estão muito gratos pelo apoio que eles têm recebido das pessoas do Reino Unido e do mundo na medida em que eles esperam para dar as boas-vindas aos bebês deles.