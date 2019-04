11/04/2019 | 09:05



Um grupo de criminosos que seriam milicianos foi flagrado assaltando motoristas na Rua Cândido Benício, na Praça Seca (zona oeste do Rio), na tarde desta quarta-feira, 10. A ação foi registrada por testemunhas e um vídeo divulgado pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio está viralizando nas redes sociais.

O vídeo mostra homens fortemente armados correndo e depois fugindo com carros aparentemente roubados. Segundo a Polícia Civil, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizou "uma diligência em colaboração com a 28ª DP (Campinho)". De acordo com a instituição, no final da tarde a situação já estava normalizada e as equipes tinham saído do local.