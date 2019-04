11/04/2019 | 08:31



O porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng, afirmou nesta quinta-feira que o país e os Estados Unidos discutiram o texto para um acordo, em questões como proteção à propriedade intelectual, transferência de tecnologia, medidas não-tarifárias e mecanismos de implementação, acrescentando que "fizeram novos progressos".

O anúncio do Ministério do Comércio segue os comentários do secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, de que as duas maiores economias do mundo concordaram com um mecanismo de monitoramento de cumprimento do possível acordo, sugerindo que um dos principais obstáculos no caminho para um entendimento foi resolvido. Fonte: Dow Jones Newswires.