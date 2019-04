China melhora oferta para computação na nuvem em discussões comerciais com EUA

11/04/2019 | 08:21



A China melhorou sua oferta de abrir o setor de computação na nuvem a empresas de tecnologia estrangeiras, numa tentativa de garantir um acordo comercial com os Estados Unidos, depois que negociadores americanos rejeitaram uma proposta anterior por considerá-la inadequada, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Na rodada de negociações comerciais da semana passada, em Washington, a delegação chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu He revisou sua oferta anterior de acesso a computação na nuvem, propondo emitir mais licenças para a operação de centros de dados e suspender um limite de 50% de participação para certos provedores de serviços na nuvem estrangeiros, disseram as fontes. Os dois lados continuam discutindo o assunto nesta semana por meio de teleconferências, de acordo com uma das fontes.

As concessões têm como objetivo facilitar a assinatura de um pacto comercial geral entre EUA e China. Ontem, o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, disse que os dois lados concordaram estabelecer um mecanismo para monitorar o cumprimento de um eventual acordo, sugerindo novo avanço nas conversas.

Ainda é incerto, porém, se um acordo será de fato fechado e quando poderá ocorrer uma possível reunião de cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, embora Trump tenha dito na semana passada que os dois governos pretendem chegar a um pacto nas próximas quatro semanas.

Fontes dizem que o possível local de um encontro entre os líderes seria o resort de Mar-a-Lago de Trump, na Flórida. Fonte: Dow Jones Newswires.