Ivete Sangalo será atração na Florida Cup Fan Fest 2020

Redação



11/04/2019 | 08:18

A Florida Cup, evento internacional que une esporte, música e entretenimento, e o complexo temático Universal Orlando Resort anunciaram o retorno de Ivete Sangalo como a principal atração da edição que será realizada em 2020 – a baiana também foi a grande estrela da Fan Fest em 2019.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Ivete se apresentará no Music Plaza Stage, no parque Universal Studios Florida, em 19 de janeiro. Assim como ocorreu neste ano, convidados especiais são esperados para compartilhar o palco com a cantora.

Na edição de 2019 do evento, o show de Ivete Sangalo reuniu um grande público. “A atmosfera do evento este ano foi incrível em todas as áreas. O evento propôs uma combinação perfeita do esporte com a música”, diz o CEO da Florida Cup, Ricardo Villar.

Florida Cup Fan Fest 2020

Assim como em 2019, os visitantes do parque Universal Studios Florida, onde ocorrerá o show, não pagarão nenhuma taxa extra para participar da Fan Fest e assistir à performance de Ivete, porque o evento acontecerá durante o funcionamento regular do parque.

Além da Florida Cup Fan Fest 2020, entre 13 e 20 de janeiro, o Universal Orlando Resort, que abriga os parques temáticos Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure e o Universal’s Volcano Bay, receberá diversos eventos.

A organização da Florida Cup irá divulgar nos próximos meses as equipes participantes e demais novidades, como a tabela completa de jogos, estádios sedes e informações sobre compra de tíquetes.

Florida Cup

A Florida Cup, realizada anualmente em Orlando, tem reconhecido mundial no mundo do futebol por receber clubes da Europa e da América Latina. A ideia da competição, além de promover os times, é garantir um preparo ideal dos atletas antes do início das campanhas nos campeonatos nacionais e continentais.

Atrações do SeaWorld, em Orlando

Além da Universal, Orlando conta com outros complexos temáticos famosos, entre eles a Disney World e o SeaWorld. Confira algumas atrações deste último: