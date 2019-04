5 motivos provam que o Telegram é melhor do que o WhatsApp

Bianca Bellucci



11/04/2019 | 08:18

O Telegram é um aplicativo de mensageria que é mais lembrado pelos brasileiros quando o WhatsApp fica fora do ar. Mas não deveria ser assim. O programa trouxe bem antes funções que são populares hoje na plataforma de Mark Zuckerberg. Entre elas: as queridas figurinhas, a possibilidade de controlar mensagens de voz e de marcar alguém nas conversas em grupo.

Aqui, o 33Giga separou cinco funções para lá de legais que estão presentes no Telegram e que fazem dele um aplicativo melhor do que o WhatsApp. Confira!

1. Chat secreto

Aqui, uma conversa privada e criptografada de ponta a ponta será criada com um contato. Nela, vocês poderão definir um tempo para que mensagens de texto, fotos, áudios e vídeos sejam destruídos automaticamente. Também é possível apagar manualmente o conteúdo, fazendo com desapareça também para quem está do outro lado. E mais: capturas de telas são sempre notificadas!

2. Editar mensagens

Erros de digitação ou correção automática não são problemas no Telegram. Isso porque você pode editar uma mensagem após enviá-la. Para isso, basta segurar o texto e clicar em “Editar”. O aplicativo informa que o conteúdo foi corrigido. O destinatário não vê as versões anteriores.

3. Canais

Os canais são uma ferramenta para transmissão de mensagens para grandes audiências. Ou melhor, para um número ilimitado de usuários. Lá, você divulga um conteúdo, mas os participantes não podem interagir. Eles apenas observam. Dá para criar espaços público ou privados. No primeiro caso, qualquer um pode acessar. No segundo, apenas aqueles que forem adicionados.

4. Histórico de grupos e canais

Mesmo que você tenha sido adicionado a um grupo ou canal um tempo após sua criação, é possível ver todo o conteúdo publicado. Isso é, você tem acesso ao histórico. São duas opções para encontrar as mensagens antigas: usando a busca personalizada ou rolando a tela do celular manualmente.

5. Temas

Quem gosta de personalizar a interface de um aplicativo vai encontrar no Telegram muitas opções. Além dos quatro temas nativos (clássico, claro, escuro e azul escuro), é possível encontrar uma série de canais que oferecerem layouts prontos. Um deles é o @AndroidThemes, o outro é o @DesktopThemes. Ambos são atualizados frequentemente.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

No álbum, relembre os memes de quando o WhatsApp foi bloqueado no Brasil: