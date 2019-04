Vasco sofre, mas bate Avaí de novo e avança na Copa do Brasil

11/04/2019 | 00:01



Com gol de Yago Pikachu e grande atuação do goleiro Fernando Miguel, o Vasco bateu o Avaí por 1 a 0, na Ressacada, nesta quarta-feira, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e garantiu a classificação à quarta etapa da competição.

No jogo de ida, em São Januário, o time carioca já tinha vencido por 3 a 2 e, com mais um triunfo, segue vivo na briga pelo seu segundo título da maior competição de mata-mata do País. E embolsa um prêmio de R$ 1,9 milhão.

Precisando vencer, o Avaí foi quem tomou a iniciativa da partida e foi mais presente no campo de ataque na primeira etapa. Enquanto isso, o Vasco apostava nos contra-ataques puxados em velocidade por Yago Pikachu, Tiago Reis e Marrony.

O jogo não teve muitos lances de perigo no início e a melhor oportunidade do primeiro tempo só aconteceu nos acréscimos, quando Lourenço cruzou, a bola desviou e sobrou para João Paulo. Mas o goleiro Fernando Miguel fez grande defesa no reflexo e salvou o Vasco.

Na segunda etapa, o Avaí voltou a levar perigo, mas Fernando Miguel estava em noite inspirada e fez mais uma boa defesa em cabeceio de Marquinhos Silva aproveitando escanteio. A resposta do Vasco, no entanto, foi fatal. Aos 25 minutos, Yan Sasse cruzou rasteiro da direita e Yago Pikachu completou para o fundo do gol, abrindo o placar.

No final, o Avaí tentou reagir e o técnico Geninho promoveu alterações ofensivas como as entradas do meia Julinho e do atacante Brizuela, mas o Vasco se segurou e garantiu a vitória e a classificação.

O Vasco voltará a jogar no domingo, no Engenhão, contra o Flamengo, para o primeiro duelo da final do Campeonato Carioca. No mesmo dia, na Ressacada, o Avaí vai receber o Criciúma pelas semifinais do Catarinense.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 X 1 VASCO

AVAÍ - Vladimir; Iury, Marquinhos Silva, Betão e Lourenço (Julinho); Mosquera (Brizuela), Pedro Castro, Matheus Barbosa (Luan Pereira) e João Paulo; Daniel Amorim e Getúlio. Técnico: Geninho.

VASCO - Fernando Miguel; Raúl Cáceres, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos; Raul, Lucas Mineiro e Lucas Santos (Yan Sasse); Yago Pikachu (Willian Maranhão), Tiago Reis (Maxi López) e Marrony. Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Yago Pikachu, aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Iury, Marquinhos Silva e Matheus Barbosa (Avaí); Fernando Miguel, Lucas Santos, Yago Pikachu e Tiago Reis (Vasco).

RENDA - R$ 435.006,00.

PÚBLICO - 15.225 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).