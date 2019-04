Ônibus do Palmeiras é alvo de pedras e garrafas antes de jogo pela Libertadores

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/04/2019 | 21:18



O ônibus que levava a delegação do Palmeiras ao Allianz Parque na noite desta quarta-feira (10), foi alvo de pedras e garrafas atiradas por pessoas em frente ao Bourbon Shopping, que fica ao lado do estádio palmeirense.

Jogadores, comissão técnica e dirigentes chegavam ao local para a partida contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, pela Copa Libertadores, a partir das 21h30. Do lado de dentro da praça esportiva, torcedores uniformizados chamaram os atletas de "pipoqueiros" durante o aquecimento.

Mais cedo, a sede do clube, que fica ao lado do estádio, foi alvo de pichações que pediam as saídas de Leila Pereira, dona da principal parceira e investidora do Verdão, do atacante Borja, é chamou parte da torcida de "vendida", justamente pela ligação entre a patrocinadora e uma das organizadas.

Os protestos são motivados principalmente por conta da eliminação alviverde no Campeonato Paulista para o rival São Paulo em pleno Allianz Parque, no domingo.