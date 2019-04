10/04/2019 | 20:51



O Senado aprovou nesta quarta-feira, 10, um projeto de lei que permite a recondução dos conselheiros tutelares ilimitadamente. Hoje em dia, eles só podem ser reconduzidos ao cargo por uma única vez. O projeto foi à sanção presidencial.

A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto manteve a eleição dos membros dos conselhos tutelares a cada quatro anos em todo o território nacional. Ela acontece no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial.