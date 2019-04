Ponte Preta fica próxima de anunciar retorno de filho de Dicá para diretoria

10/04/2019 | 20:01



A Ponte Preta está próxima de anunciar seu novo executivo de futebol. E se trata de um velho conhecido da torcida: Gustavo Bueno, que trabalhou no clube entre 2014 e 2018.

A vaga está aberta desde a saída de Marcelo Barbarotti, que foi demitido na semana passada após a eliminação para a Aparecidense na Copa do Brasil. Neste período, o gerente Felipe Loureiro desempenho também a função de "homem forte" do futebol.

Filho do ídolo Dicá, Gustavo Bueno se reuniu na última terça-feira com o presidente José Armando Abdalla e deixou o acerto encaminhado. O anúncio oficial deve acontecer ainda essa semana.

Demitido em março do ano passado, Gustavo Bueno ficou marcado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2017, mas no período em que esteve no clube também fez bons trabalhos, como o acesso na Série B em 2014, o vice no Paulistão de 2017 e as boas campanhas na elite nacional em 2015 e 2016.

Depois de ter deixado a Ponte Preta, Gustavo Bueno trabalhou como auxiliar técnico de Eduardo Baptista no Coritiba e no Sport. De volta à função de dirigente, ele vai ser o responsável pela montagem do elenco que tem como objetivo conquistar o acesso à elite ao lado do gerente Felipe Loureiro e do técnico Jorginho.

Na próxima segunda-feira, a Ponte Preta decide o Troféu do Interior com o Red Bull Brasil, às 20 horas, no Moisés Lucarelli. A estreia na Série B será em 29 de abril, contra o Coritiba, no Couto Pereira.