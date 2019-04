Guarani avalia zagueiro Xandão e atletas que se destacaram no Carioca

10/04/2019 | 19:07



O Guarani já elegeu quais serão os alvos para reforçar o elenco para a disputa da Série B: jogadores que se destacaram no Campeonato Carioca. Além deles, o clube campineiro estuda a contratação de Xandão, zagueiro que atuou pelo Red Bull Brasil no Campeonato Paulista.

O meia Arthur Rezende já foi anunciado pela equipe do Brinco de Ouro. Jefferson Paulino, goleiro do semifinalista Bangu, e Bruno Lima, zagueiro da Cabofriense, equipe que conquistou uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2020.

"Nós estamos avaliando esse mercado e ele foi destaque no Campeonato Carioca. O Arthur tinha também propostas de outros times do Brasil, mas escolheu jogar no Guarani pela tradição", disse o superintendente Fumagalli, em entrevista à TV Bandeirantes.

Já Xandão, de 31 anos, é outro que pode desembarcar no Brinco de Ouro. Cria do Guarani, o zagueiro ganhou notoriedade no Barueri, que surpreendeu em 2009. Ocupou espaço importante no São Paulo, entre 2010 e 2011, fazendo 77 partidas. Acertou com o Sporting, de Portugal, e rodou por vários times na Europa. Pesa contra ele o fato de que não entra em campo há mais de um ano, quando ainda estava no Cercle Brugge, da segunda divisão belga.