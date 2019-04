Susana Vieira declara torcida por Paula no BBB 19 e fãs detonam a atriz

10/04/2019 | 19:11



O que Maria do Carmo diria nessa situação, hein? Parece que Susana Vieira perdeu sua torcida depois de revelar para quem está torcendo no Big Brother Brasil 19! A atriz revelou, nesta quarta-feira, dia 10, que tem sim uma sister preferida no reality, mas os seguidores não gostaram muito da escolha da loira!

Susana postou no Instagram uma foto de Paula e deu total apoio à garota durante a reta final do programa:

Tô com você, Paula! Sincera, amorosa, carismática, fiel, generosa, alegre, melhor pessoa da casa junto com Carol! Deitaram e se jogaram. Paulinha você vai ganhar! É a menos rejeitada! Parabéns e te espero aqui fora. O boy continua figurante sem dar uma palavra, disse a atriz, se referindo a Alan, o único homem que restou na casa.

Rapidamente, os internautas se manifestaram sobre o posicionamento da atriz. Um deles comentou:

Por isso que eu prefiro a Nazaré!

Outra seguira escreveu:

Engraçado, essa postagem não me choca! Choca você?