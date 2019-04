Mãe de Sandy fala sobre o genro, Lucas Lima: - Ele acabou virando um filho

10/04/2019 | 19:11



A participação de Sandy e Junior no Caldeirão do Huck rendeu bastante! Após a performance incrível dos irmãos, que retomaram a dupla para celebrar os 30 anos de carreira, a família dos dois também foi entrevistada, nos bastidores do programa. Depois de Lucas Lima, marido de Sandy, abrir o jogo sobre como foi o começo do casamento dos dois, agora chegou a vez de Noely, mãe de Sandy e Junior, falar sobre o relacionamento da filha.

Ao site oficial do programa de Luciano Huck, Noely gravou um depoimento e começou dizendo que, em algum momento, os filhos saem das asas do pai para constituírem suas próprias famílias:

- A Sandy já namorava há tanto tempo que eu sabia que era inevitável, alguma hora ia acontecer. O Lucas acabou virando um filho porque o conheci com 16 anos de idade. Ele já fazia parte da família. Quando eles estavam separados, de namoro, ele continuava convivendo com o Ju (Junior) porque é amigo, já era de dentro de casa.

Em seguida, ela continua:

- Um dia a gente estava viajando em Orlando, o Lucas entrou no nosso quarto e falou: 'Tenho uma coisa para falar para vocês, vou pedir ela em noivado, tá? Eu quero ficar noivo. Tomamos um susto, mas já era esperado. (...) E o que a gente sente mais é a hora que vai, que sai de casa... é difícil até essa transição, a gente não consegue cortar esse laço imediatamente, né?

Noely ainda disse que ficava se policiando, no começo:

- Vou perguntar pra Sandy... não, não posso ficar ligando, ela tem a casa dela!

Já o caso do Junior, foi diferente, foi gradual, já ele ficava fora da casa dos pais, e passava dias em São Paulo, até o dia que se mudou de vez.