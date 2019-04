Pró-Memória apresenta nova exposição amanhã

Miriam Gimenes



11/04/2019 | 07:40



A Fundação Pró-Memória de São Caetano abrirá amanhã, às 19h30, a exposição Claro-Escuro – Xilo-Rosa, Lito-Rosa, Célio Rosa: Sensível Volta às Origens, no Espaço Cultural Casa de Vidro – Ateliê Pedagógico (Praça do Professor, Avenida Goiás, 1.111), no bairro Santa Paula.

Ao todo, serão 26 obras do artista Célio Rosa, de Itapetininga, que contêm xilogravuras e litogravuras, além de matrizes diversas. Os seus trabalhos trazem a natureza como principal tema de pesquisa poética e plástica.

Durante a abertura, que contará com a presença do artista, haverá também apresentação, às 19h, do coral da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Gratuito.