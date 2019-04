Curta produzido em São Bernardo é selecionado para festival na França

Richard Molina



11/04/2019 | 07:39



O curta de animação Linha, projeto de conclusão dos alunos do CAV (Centro de Audiovisual de São Bernardo), foi selecionado para a 16ª edição do festival Concours de Courts, na França. Ele foi exibido na mostra nos últimos dias 2 e 7 e está aguardando avaliação do júri.

A obra foi produzida pelos alunos Iago Ferreira, 22, Isabelle Puertas, 21, Rogério Martins, 22, e Francisco Lira, 27, que atuou como diretor e roteirista. Lira contou que foi uma honra serem selecionados. “Quando recebemos o e-mail foi uma euforia extrema. Ter a oportunidade de exibir um trabalho nosso no Exterior é fora de série.”

Linha conta a história de dois homens de uma mesma comunidade que saem para trabalhar e que têm suas vidas interligadas de uma forma inesperada. O projeto levou oito meses para ficar pronto e foi finalizado em dezembro passado. Por ser animação, não houve custo.

O diretor diz que o curta dialoga com as vivências da equipe. “É um recorte da realidade que vivemos hoje, está bem contextualizado com a atual situação política do País. Acho que por isso essa relevância está sendo notada e reconhecida.” E completou: “Somos muito gratos ao CAV, aos arte-educadores, que nos passaram o conhecimento possível para passarmos a nossa verdade no curta”.

No festival da França o curta irá concorrer a melhor curta internacional, prêmio especial do júri e curta do coração do público. Além de Toulouse, o filme também já foi selecionado para o Curta Taquary, festival de Pernambuco, que será nos dias 24 e 27 de abril, e aguarda resultado de seleção para o Anima Mundi.