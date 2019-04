Rica programação

Miriam Gimenes



11/04/2019 | 07:36



A cidade de Santo André completou 466 na segunda-feira, mas as comemorações não param. Depois de inúmeras ações por causa da data – entre elas a reabertura do Museu Castelo, em Paranapiacaba e homenagem a João Ramalho etc –, nos próximos dias a programação tem foco em ações culturais.

Segundo a secretária de Cultura, Simone Zárate, os eventos buscam contemplar a a todos os públicos. “Teremos atividade de circo, MPB, rock, forró, tem música instrumental, é uma programação bem eclética”, resume. A começar pelo dia 13, que será realizado o Circuito Centro, das 10h às 20h, que levará atrações a cinco pontos da cidade.

Músicos e artistas convocados por chamamento público vão se apresentar no Paço Municipal, das 10h às 19h, onde estarão as bandas de rock; no saguão do Teatro Municipal, às 19h, será realizado o Baile Lazer e Qualidade de Vida; na Concha Acústica da Praça do Carmo, das 12h às 16h, e em frente ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, das 10h às 18h, terão apresentações musicais; e no Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, das 14h às 19h, haverá a apresentação do Forró Pé de Calçada e Caiana. “Além disso, teremos intervenções itinerantes”, ressalta Simone. Elas serão das 10h às 14h30, com atividades que envolvem a arte circense.

No mesmo dia, às 9h, será inaugurado o CEU das Artes Jardim Ana Maria (Praça Venâncio Neto), que contará com diversas atividades culturais e mais uma biblioteca para a rede do município.

Ainda no sábado, a partir das 19h, no Parque Central (Rua José Bonifácio) será realizado o Cinema no Parque, com apresentação gratuita do filme Divertidamente, da Pixar.

Já no domingo, também no Parque, a programação começa cedo, às 10h30, com a apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) e o grupo Parlapatões, que apresentam o espetáculo Circo em Concert, criado para as comemorações do aniversário da cidade. O concerto contará com 90 participantes, entre músicos, atores, palhaços e acrobatas, que farão suas apresentações ao som de músicas de Villa Lobos, Strauss, Guarnieri, Adoniran Barbosa, Rossini, Ary Barroso, Offenbach, entre outros.

No palco Tenda Azul também será realizado o Festival Multicultural de Santo André, com cerca de 100 barracas com artesanatos e praça de alimentação. E outras apresentações itinerantes de teatro, circo e música serão realizadas até as 18h.