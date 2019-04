WhatsApp: nova função silencia e impede notificações de conversas arquivadas

Sérgio Vinícius



10/04/2019 | 18:18

O WhatsApp está testando, em sua versão beta 2.19.101, novas funções de privacidade. Em especial, o anteriormente chamado Modo Férias – que agora recebe o nome de Ignorar Chats Arquivados. Por meio dele, os usuários poderão impedir notificações de mensagens arquivadas por até um ano.

A principal nova função do WhatsApp: silenciar conversas arquivadas

O recurso pode ser especialmente útil a quem não tem coragem de sair de grupos barulhentos ou muito ativos. Com a nova função, basta arquivar a conversa e, depois, mutá-la pelo tempo que desejar (8 horas, 1 semana ou 1 ano). Assim, o usuário não será notificado e nem mesmo o grupo (ou pessoa) aparecerá na tela principal do WhatsApp.

No Android, para realizar a ação – que por enquanto está apenas disponível a usuários de teste – basta entrar no menu de Conversas Arquivadas (que agora aparece na janela inicial do WhatsApp). Depois, encontre a conversa que deseja silenciar a longo prazo e clique no botão de alto-falante. Escolha o período de silêncio e confirme.

Aliada a essa função, em breve, de acordo com o site WABetainfo, será disponibilizada a opção Ignore Archive Chats, dentro do menu Notificações. Com ela ativada, além de ignorar as mensagens arquivadas, elas não não sairão da caixa em que estão e não aparecerão na tela inicial do WhatsApp.

