Polícia Militar frustra roubo à residência em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



10/04/2019 | 17:15



Policiais militares da 2ª Cia do 6º BPM/M (Batalhão de Polícia Militar Metropolitana), de São Bernardo, foram informados, nesta terça-feira (9), sobre ocorrência de furto em andamento na Rua Rei Vitório Emanuel, Vila Mussolini. Chegando ao local, a equipe avistou os dois assaltantes fugindo com um veículo HB20 preto.

Houve perseguição pela Avenida Caminho do Mar, em trecho da Rodovia Anchieta e em vias próximas. Após colisão do veículo, que trafegava na pista expressa da Anchieta, pela contramão, os dois ocupantes fugiram a pé. Com o apoio da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio Motorizado), os assaltantes Rodrigo Santos e William dos Santos foram presos na Avenida 31 de Março, bairro Pauliceia.

Durante a prisão, os detidos informaram que haviam abandonado na Rua Rei Vitório Emanuel. Na Vila Mussolini, um carro modelo Fiat Uno, com produtos de furto a outras duas residências da Rua Lídia, na Vila Caminho do Mar, com seis TVs LCD, seis videogames, um notebook, diversas joias, dois amplificadores, seis jogos de videogame e uma pedaleira de guitarra. Todo os bens foram devolvidos aos seus donos e os dois homens foram conduzidos ao 5º DP (Distrito Policial), onde foram autuados em flagrante por furto qualificado e fuga de local de acidente.