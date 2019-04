Grávida, Camilla Camargo diz que teve descolamento de placenta: - Três semanas de repouso

10/04/2019 | 17:11



Camilla Camargo está esperando Joaquim, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Leonardo Lessa! Apesar de estar para lá de feliz, o casal sabe que nem tudo na gravidez é fácil. Nessa quarta-feira, dia 10, a atriz contou em alguns vídeos nos Stories que sofreu um descolamento de placenta com dez semanas de gestação e, por isso, teve de parar de malhar:

- Tem muita gente perguntando porque não me vê mais treinando. Algumas pessoas sabem, outras não. Lá pela décima semana de gestação eu tive descolamento de placenta e fiquei três semanas de repouso absoluto, só podendo trabalhar aos sábados.

Agora, a filha de Zezé di Camargo está melhor! Ela disse que teve permissão para praticar atividades mais tranquilas, mas achou melhor não arriscar e dar maior proteção ao bebê:

- Até fui liberada para fazer atividade leve, mas qualquer pesada que eu faço sinto muita cólica. É muito desconforto e minha prioridade agora é meu filho. Respeito os sinais que meu corpo me dá, que meu médico me diz e, principalmente meu filho, o bem-estar dele.