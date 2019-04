Separação de príncipes Harry e William era só questão de tempo: - Só iria funcionar até eles se casarem

10/04/2019 | 17:11



Príncipe William já está se preparando para ser rei um dia, enquanto príncipe Harry realiza alguns compromissos pela família real e, de quebra, está agora começando sua família ao lado de Meghan Markle, já que o primeiro filho dos dois em breve irá nascer! E por causa disso, era de se esperar que os irmãos, eventualmente, criassem suas vidas de forma mais individual.

Uma fonte contou para a People o seguinte:

- Só iria funcionar até eles se casarem - e talvez durou um pouco mais do que eles haviam originalmente pensado.

Um primeiro passo em relação a isso foi a mudança de Harry e Meghan para Windsor. Antes, o casal morava no Palácio de Kensington, junto com William e a esposa, Kate Middleton, e os três filhos, George, Charlotte e Louis, e trabalhavam juntos no local. Agora, cada irmão tem seu próprio escritório, cada um em sua casa.

A fonte ainda acrescentou:

- É uma pena. Havia poder nessa unidade e grande força no quarteto, mas eu vejo por que isso está acontecendo. Sempre há tensão: tentar manter a imagem deles e, então, percebendo que eles são apenas pessoas reais. Eles querem suas próprias casas e suas próprias coisas.

Porém, mesmo que agora haja essa distância entre os dois, e uma separação entre eles, isso não significa que ambos não são mais próximos:

- Não há nenhuma dúvida de que ambos estarão lá um para o outro 100% e apoiarão um ao outro quando for importante. Talvez eles voltem a se reunirem um pouco mais tarde.

É outro estágio no crescimento. Às vezes você tem que se afastar para voltar.