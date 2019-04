Após confusão em emissora, Luciana Gimenez volta a gravar programa normalmente

10/04/2019 | 17:11



Como você viu, Luciana Gimenez teria sido castigada pelo ex-marido e sócio da Rede TV!, Marcelo de Carvalho, e teve as gravações de seu programa canceladas na última terça-feira, dia 9. Os problemas de Luciana com a emissora, inclusive, seriam parte de um complô por parte da atual namorada de Marcelo, Simone Abdelnur. Embora nada tenha sido confirmado, a assessoria de Rede TV! afirmou que as gravações desta quarta-feira, dia 10, começaram normalmente.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, Luciana deveria chegar aos estúdios da emissora por volta das 14 horas. Hoje ela teria que gravar dois programas, já que tem uma viagem programa para hoje à noite. A apresentadora, entretanto, ainda não apareceu nas redes sociais; Luciana costuma postar os bastidores da Rede TV! e também os looks que usa nas gravações e nos trabalhos com a emissora.

No Instagram, diversas pessoas questionaram a artista sobre seu futuro na televisão.

Você vai sair do ar na Rede TV!? Espero que não.

Caso você saia da Rede TV!, avisa antes pra onde vai, ok?

Esse complô que estão fazendo contra você é puro recalque, porque você é estrela e tem brilho próprio.

