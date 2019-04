YouTube divulga trailer oficial da nova temporada de 'Cobra Kai'

10/04/2019 | 16:57



Prestes a estrear no YouTube Premium, a segunda temporada da série Cobra Kai teve seu trailer divulgado e os episódios estarão disponíveis a partir do dia 24 de abril.

De acordo com o canal, a primeira temporada bateu a marca de 55 milhões de reproduções, transformando-se em a sexta série mais procurada no Google em 2018.

Na trama, nova rivalidade entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso surge após a polêmica vitória de Cobra Kai no All Valley Championships. Pensando nos acontecimentos, Daniel escolhe o novo passo a dar, que é o de abrir sua nova escola de karatê chamada Miyagi-Do, uma linda homenagem a seu mentor, Sr. Miyagi, que era interpretado por Pat Morita (1932-2005).

Cobra Kai é escrita, produzida e dirigida por Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, que criaram uma nova história do Karatê Kid, que se passa tempos depois do original. A produção é de Susan Ekins, junto com Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett da Overbrook Entertainment.