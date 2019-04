Pousada em Maresias tem promoção para baixa temporada

Redação



10/04/2019 | 16:18

O período de baixa temporada oferece algumas oportunidades para quem deseja viajar com economia. Fora dos meses de férias, a época representa locais mais vazios e preços mais baratos.

Por exemplo, na Pousada Porto Maré, localizada a poucos metros da praia de Maresias, em São Sebastião (SP), de maio a agosto, exceto feriados, a diária em uma suíte de luxo para duas pessoas varia a partir de R$ 195, com café da manhã.

Baixa temporada em Maresias (SP)

Já os pacotes de fim de semana, que vão de sexta a domingo, começam em R$ 691 em abril e caem para R$ 568 em junho. Eles também valem para duas pessoas na suíte de luxo. Em ambos os casos, uma criança de até cinco anos não paga, desde que fique no mesmo quarto. Os valores já incluem o café da manhã e estão com 10% de desconto.

Todos os apartamentos da pousada têm 20 metros quadrados de área e oferecem varanda, ar condicionado, frigobar, cofre, televisor com canais de assinatura e DVD player. As suítes máster, por exemplo, são equipadas com banheira de hidromassagem Jacuzzi. Os hóspedes podem usufruir do wi-fi gratuito em todos os ambientes, além das suítes adaptadas. Os bichinhos de estimação também são bem-vindos, já que o local é pet friendly.

Lazer

Na parte do lazer, a Porto Mare possui piscina com sauna integrada, bar, restaurante, playground e um bom acervo de filmes, livros, jogos de tabuleiro e videogames. Cadeiras e guarda-sóis estão à disposição dos hóspedes, que podem levá-los para a praia.

O restaurante Ravenala, nas dependências da pousada e também aberto ao público, inclusive na baixa temporada, tem uma grande variedade de pratos a base de pescados, frutos do mar, sugestões da gastronomia regional, pratos triviais e sugestões de pratos para as crianças. Tem também diversos petiscos e deliciosas caipirinhas.

A praia de Maresias é uma boa indicação para curtir nesse período. Tem 4 km de extensão e ondas fortes que atraem surfistas o ano todo. Em uma das pontas está o Canto do Moreira, ideal para apreciar o pôr do sol, sentado nas pedras. Na outra ponta, deságua o Rio da Barra, com piscinas naturais. Outra maneira de apreciar a paisagem da região é percorrer trilhas, como a que leva a Paúba.

O local também oferece experiências únicas, como a visita a praia de Calhetas, que tem piscinas naturais e diversos encantos. Ou ainda a trilha que leva à Cachoeira da Pedra Lisa, em Boiçucanga, a poucos minutos de Maresias.

Melhores praias de São Sebastião

