Chris Hemsworth revela que sua filha quase sofreu acidente fatal em parque de diversões

10/04/2019 | 16:11



Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. e Paul Rudd se reuniram no Jimmy Kimmel Live na última terça-feira, dia 9, e a aparição do quarteto não poderia ter sido mais divertida! Claro que o assunto principal foi Vingadores: Ultimato, que chega aos cinemas no dia 24 de abril.

Os astros, que se tornaram muito amigos ao longo dessa jornada, falaram sobre as tatuagens que têm em comum, em homenagem à franquia, além de curiosidades sobre os filmes que participaram. Eles também brincaram sobre a duração do filme final, que será de três horas, e Scarlett até sugeriu uma alternativa: usar fraldas, para não ter que ir ao banheiro!

Além disso, o elenco contou que recentemente marcou presença na Disneyland, parque da Disney localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. E foi essa a deixa para Chris lembrar que, uns dois anos atrás, ele teve uma experiência traumática ao lado de sua filha, em uma das atrações do parque de diversões!

- Ela não era alta o suficiente e ela ficou muito chateada. E eu falei: Não, esquece isso, vem aqui. Então pegamos algumas barras de chocolate e colocamos no tênis e ela ficou um pouco mais alta. E ela conseguiu entrar! E então estávamos sentados na cadeira e esse brinquedo era de uma altura de 30 metros. E estávamos no alto, ela estava amarrada, o assento era enorme para ela. E então o brinquedo desceu e ela subiu! Agarrei ela e ela foi gritando o caminho todo para baixo. Talvez tenha uma razão para ter um mínimo de altura..., disse, brincando.

Nisso, Robert, chocado, diz:

- Talvez?!

O intérprete de Thor, que tem um físico impecável, ainda completou:

- Então, não façam isso! Ela está bem!

Por fim, Jimmy Kimmel ainda falou de teorias sobre como os Vingadores irão derrotar Thanos... e sabe uma sugestão que o apresentador deu? Que o Homem Formiga entraria pelo bumbum de Thanos! Já imaginou?