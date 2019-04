Em quatro horas, Santo André troca 890 ingressos por garrafas PET

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



10/04/2019 | 14:48



A torcida do Santo André deve esgotar rapidamente o lote de ingressos promocionais para o duelo de sábado, às 15h, contra o Água Santa, no Bruno Daniel, pelo jogo de ida da semifinal da Série A-2 - o duelo de volta será dia 21, às 11h, em Diadema. Nesta quarta-feira (10), em apenas quatro horas, 890 bilhetes já haviam sido trocados por garrafas PET. Pela manhã chegou a ser formada fila na bilheteria do Estádio Bruno Daniel, mas à tarde o movimento é tranquilo.

Estão disponíveis 3.740 ingressos, que é a capacidade da arquibancada Leste (nova). O setor Oeste (antigo), estará aberto exclusivamente para quem comprar os bilhetes por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e também para as gratuidades (pessoas com mais de 60 anos ou menores de 12 anos). A torcida do Água Santa vai contar com 1.080 ingressos, que é a capacidade do setor visitante.

Cada ingresso equivale a duas garrafas PET de qualquer tamanho e vazias. Desta vez a troca será feita mediante apresentação de documento de identidade com foto. O torcedor será cadastrado e pode obter até cinco ingressos. A ação tem como objetivo impedir ação de cambistas.

As trocas ocorrem no Estádio Bruno Daniel e na Sede do Clube, no Jaçatuba. Confira abaixo os dias e horários:

Estádio Bruno Daniel - Bilheteria B

(Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo)

Hoje (10) - das 10h às 17h30.

Quinta (11) - das 10h às 17h30.

Sexta (12) - das 10h às 17h30.

Sábado (13) - a partir das 10h.

Sede Poliesportiva do Jaçatuba

(Rua dos Ramalhões, 126)

Quarta (10) - das 10h às 20h.

Quinta (11) - das 10h às 20h.

Sexta (12) - das 10h às 20h.

Venda exclusiva para setor Oeste

Inteira: R$20 / Meia: R$10



