Obituário - 10 de abril de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/04/2019 | 14:22



Nelson Felix de Godoi

(Pirajuí, SP, 25-10-1938 – Santo André, 28-3-2019)

PAPAI NOEL. O comprador da Ford se aposenta e se transforma no bom velhinho



Aos 18 anos, Nelson Felix de Godoi chegou a Santo André e aqui construiu uma nova vida. Trabalhou na indústria, casou-se, formou uma linda família, aposentou-se.

Uma longa carreira profissional, iniciada na Chrysler e encerrada na Ford, onde se aposentou como comprador. Torna-se, então, “Papai Noel”.

Sr. Nelson alegrou o Natal de muitas crianças, e adultos também. Apresentou-se em shoppings de São Bernardo e Santo André. E nas noites de Natal, visitava famílias, em suas casas, levando presentes e alegria. O comprador aposentado transformado no “bom velhinho” - como conta seu neto, o jornalista Victor Godoi.

Filho de José Felix de Godoi e Aparecida Maria Conceição, casou-se com Neide de Ana Ciarleglio. Tiveram duas filhas, Neli Ana e Nelize, que lhe deram quatro netos: Claudio, Giovanna, Bruno, além do Victor.

Agora, a partida, aos 80 anos. Residia no Recreio da Borda do Campo. Foi velado no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Vila Curuçá, e dali transferido ao crematório de Vila Alpina.



SANTO ANDRÉ, sexta-feira, dia 5 de abril



Antonio Gonzales, 90. Natural de Piracicaba (SP). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SANTO ANDRÉ, domingo, dia 7 de abril



Elisa Libertina Ribezzi Pereira, 85. Natural de Socorro (SP). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



SANTO ANDRÉ, segunda-feira, dia 8 de abril



Neide Tochette, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.



Ademar Barbosa de Jesus, 74. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Funcionário público. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria do Carmo Ribeiro Torres, 71. Natural de São Raimundo Nonato (PI). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Costureira. Dia 8. Vale dos Pinheirais.



Cleuza Aparecida Caveagna, 68. Natural de Tanabi (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Augusto de Moura, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Assistente administrativo. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Aprigio Eloi de Moura, 46. Natural de Itainópolis (PI). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Mecânico. Dia 8. Cemitério de Itainópolis (PI).



SÃO BERNARDO, quinta-feira, dia 4 de abril



Florismato de Magalhães, 97. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



Agamenon Francisco de Oliveira, 76. Natural de Jardim (CE). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.



SÃO BERNARDO, sexta-feira, dia 5 de abril



Neide de Lourdes Silva, 82. Natural de Lavras (MG). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Victor Diogo da Silva, 79. Natural de Campestre (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Campestre (MG).



Nair Tomaz da Silva, 74. Natural de Virginópolis (MG). Residia no Jardim Boa Vista, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



Hilda Maria de Almeida, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo. Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO, sábado, dia 6 de abril



Joana dos Santos Pereira, 90. Natural de São Jerônimo da Serra (PR). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



José Viana Santos, 89. Natural de Almenara (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



Josefa de Almeida, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



Maria Ferreira da Silva, 83. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



Nelson Ferreira Caetano, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Crematório Vila Alpina.



Amélia Lourencini Perosa, 71. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO



Ademir Toledo, 69. Natural de Quatiguá (PR). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Metalúrgico. Dia 8, em Santo André.Cemitério das Lágrimas.



Marlene Cornélia Miguel, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA



Laura Bravo, 90. Natural de Agudos (SP). Residia na Vila Maria Leonor, no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Ana Rosalba de Carvalho Vieira, 89. Natural de Quixelô (CE). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.



Laura Paviatti Ehlert, 83. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 6, em São Bernardo. Vale da Paz.



Eunice da Silva Medina, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Clério Cordeiro, 42. Natural de Ipanema (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Edvandro Cavalcanti Pereira, 36. Natural de Diadema. Residia na Vila Nova Conquista, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



MAUÁ



Amélia Sampaio da Silva, 100. Natural de Itapajé (CE). Residia na Vila Tavares, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Felipe Peres, 93. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Maria Aparecida de Oliveira Fajonatto, 80. Natural de Santa Isabel (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Iolanda Barbosa Guimarães, 64. Natural de Tanhaçu (BA). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 8. Em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES



Zenilda dos Santos, 63. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Bertoldo, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Santo André. Cemitério São José.