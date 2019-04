Bolsonaro passa a considerar mudanças em BPC e rural, diz presidente do Podemos

10/04/2019 | 14:17



Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, a presidente do Podemos, Renata Abreu, afirmou que o partido apoia a reforma da Previdência, mas que defende algumas alterações na proposta apresentada pelo governo. "Quanto à reforma da Previdência, nós somos favoráveis, mas com algumas alterações, que inclusive o próprio presidente (Bolsonaro) já passou a considerar, como BPC (Benefício de Prestação Continuada), e aposentadoria do trabalhador rural", disse.

Questionada se Bolsonaro já admite que pode haver mudanças nesses dois pontos, Renata respondeu que sim.

Apesar do apoio à reforma, a presidente do Podemos disse que o partido vai manter posição de independência em relação ao governo, sem fechar questão de ordem quanto à votação da Previdência. "Essa posição de independência vai se manter. Nós queremos ajudar sim o Brasil a funcionar e que as reformas avancem no Parlamento", disse Renata, após a audiência com o presidente, que tem se encontrado com lideranças partidárias nos últimos dias.

O líder do Podemos na Câmara, José Nelto, também estava presente na reunião.

De acordo com a presidente do Podemos, outro ponto levado a Bolsonaro foi o pleito do partido em torno da aposentadoria dos professores. "Presidente ouviu pleito com muito carinho", disse a parlamentar.

Segundo ela, a questão é prioritária para o partido, que quer manter a aposentadoria especial dos professores como nas regras atuais. "Fizemos um apelo para que o governo apresente estudo de impacto da possibilidade da manutenção da aposentadoria especial dos professores, que gostaríamos de preservar ou melhorar", comentou.

Ainda segundo a presidente do partido, a proposta em torno do regime de capitalização está sendo estudada, com um debate sobre um possível redesenho da medida. A avaliação de Renata, no entanto, é de que capitalização deve sair da reforma neste primeiro momento. "Acredito que nesse primeiro momento é um ponto que pode sair", completou.