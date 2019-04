Confira 10 dicas de passeios para fazer em Milão

Redação



10/04/2019 | 14:18

Normalmente, turistas que procuram passeios para fazer em Milão dão de cara com atrações baseadas em moda, design e muito luxo. Também existem lugares charmosos, acessíveis e com muita história para contar. A travel designer Ana Grassi separou algumas atrações que podem entrar para o roteiro de quem pretende conhecer a cidade italiana. Confira:

10 dicas de passeios para se fazer em Milão

Armani Sillos

A Armani Sillos nasceu para festejar os 40 anos de Giorgio Armani no mundo da moda. Seu novo espaço expositivo é um ex-armazém de grãos dos anos 50.

Projetado pelo arquiteto japonês Tadao Ando, o museu possui uma área de 4500 m², divididos em 4 andares. A exposição apresenta uma retrospectiva de quatro décadas do estilo Armani por meio de 600 peças de roupas e 200 acessórios.

Villa Necchi Campiglio

A Villa Necchi Campiglio fica imersa em um enorme jardim, no centro de Milão, que é muito conceituada na área da arquitetura moderna por especialistas. A vila foi projetada por Piero Portaluppi, que preferiu romper com o estilo dominante nos anos 1930 ao apostar em amplas zonas destinadas a receber hóspedes, com salas de jogos, campo de tênis e vestiários para as piscinas.

Museo Del 900

O Museo Del 900 está localizado no Palazzo Arengario, um edifício de linhas retas e austeras, que fica bem ao lado do Duomo de Milão. O acervo conta com quatro mil obras, das quais 400 fazem parte da exposição permanente, com exemplares de Modigliani, Picasso, Kandinsky e Matisse.

Vinhas de Leonardo Da Vinci

Uma das paixões secretas e pouco conhecida do pintor italiano era seu próprio vinhedo. Acredita-se que ele foi parte do pagamento que o artista recebeu pela produção da obra “A Última Ceia”. Durante 11 anos, enólogos estudaram e recriaram o vinhedo com as mesmas uvas que Leonardo cultivava.

Darsenal Del Naviglio

O antigo porto fluvial deu lugar ao Mercado Municipal e a uma área de lazer bastante concorrida, principalmente no verão, quando bares aquáticos são montados e lotam na hora do aperitivo milanês.

Isola

Isola é um bairro histórico de Milão, que tem uma forte veia operária e artesã e que se transformou no primeiro bairro europeu dedicado aos amantes de motocicletas. Ali, também fica o Blue Note, um clube de jazz que recebe artistas internacionais de peso.

Piazza Gae Aulenti

Símbolo da Milão contemporânea, a praça é um dos melhores lugares para curtir o skyline na cidade, de onde se vê o arranha-céu Bosco Verticale, as torres Garibaldi e Galfa, o arranha-céu da Pirelli e o edifício da Unicredit, o mais alto da cidade.

Colunas de San Lorenzo

16 colunas romanas de mármore, do século II, de 7,5 metros de altura, provenientes provavelmente de um templo pagão, foram transportadas para este local para completar a construção da basílica de San Lorenzo.

Paticceria Marchesi

A Paticceria Marchesi foi fundada como uma doceria, em 1824. Entretanto, foi só no início do século seguinte que os proprietários tiveram a ideia de servir café. Os móveis e a decoração são originais do início do século 19.

Pietà Rondanini

Pietà Rondanini é uma Pietà esculpidas por Michelangelo. Diferentemente de suas outras obras, que retratam o corpo humano em sua anatomia perfeita, o pintor deu menos importância à perfeição do corpo e a esculpiu sentimentos e emoções.

