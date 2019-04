Seis meses após o casamento, Gwyneth Paltrow é flagrada discutindo com o marido em público

10/04/2019 | 14:11



Seis meses após o tão esperado sim, parece que o casamento de Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk não estaria indo muito bem. Isso porque, segundo o site Radar Online, o casal teve uma baita discussão em público com direito a gritos na noite do dia 31 de março, quando estavam em Los Angeles, Estado Unidos.

- Parecia que eles estavam brigando feio, informou uma fonte, indicando também que a atriz não seria uma pessoa fácil de lidar.

E aparentemente, essa não é a primeira vez que os dois se desentendem nesse nível.

- Gwyneth é difícil. Ela está acostumada a fazer as coisas do seu jeito, seu próprio caminho nos negócios com sua marca de estilo de vida e como uma estrela de cinema.

Gwyneth e Brad se conheceram em 2014, mas só tornaram a relação pública em setembro de 2015. A artista foi casada anteriormente com Chris Martin por 11 anos e tiveram uma filha juntos, Apple, de 14 anos de idade, e um filho, Moses, de 13 anos. Já o produtor de American Horror Story foi casado com Suzanne Falchuk e também teve dois filhos com ela, Isabella e Brody.

Após três anos de namoro, a oficialização do relacionamento se deu em setembro de 2018.