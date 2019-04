Ex-cunhado de Britney Spears será julgado após ser preso por causa de posse de drogas

10/04/2019 | 14:11



Parece que a família de Britney Spears não está passando por uma fase muito boa... após a internação da cantora em uma clínica de saúde mental, uma polêmica tomou conta da já frágil situação. Segundo informações do Radar Online, Casey Aldridge, pai do filho de Jamie Lynn Spears, a irmã de Britney, está com outra ficha na polícia.

No dia 11 de fevereiro, um policial viu que ele estava desmaiado em seu carro no banco do motorista. No veículo, haviam substâncias como oxicodona, lorazepam e alprazolam, além de acessórios para viabilizar o uso de drogas. Na época, um relatório foi preenchido por esse policial, que trazia os seguintes detalhes:

Eu criei contato com Casey Aldridge, que estava desmaiado no banco da frente, com o veículo ainda em movimento.

Casey, que é pai de Maddie, de dez anos de idade, ao lado de Jamie Lynn, foi levado a um hospital. Em seguida, ele foi preso.

O que foi considerado um crime é justamente a posse de remédios e agora Casey agora será julgado em tribunal.

O Radar Online lembra que, em 2016, ele foi pego dirigindo sob a influência de drogas, além de direção perigosa. Na época, ele chegou a ser condenado e teve que cumprir 12 meses em condicional.