Confira 10 experiências de viagens imersivas pelo mundo

10/04/2019 | 13:18

Mais do que visitar pontos turísticos e paisagens exuberantes, viajar hoje tem tudo a ver com a experiência. Alguns lugares levam isso a sério ao propor viagens imersivas, cujas atividades vão desde criar esculturas com motosserras até usar o DNA na confecção de joias.

O Airbnb separou algumas experiências diferentes para os viajantes aproveitarem pelo mundo. Elas são oferecidas por locais que desejam compartilhar suas habilidades com turistas e conseguir uma renda extra por meio de suas paixões.

Independentemente da atividade selecionada, o projeto tem como objetivo envolver os visitantes no mundo de cada anfitrião. Atualmente, existem mais de 25 mil opções diferentes de experiências disponíveis em mais de mil cidades em todo o mundo. Confira algumas delas

10 experiências de viagens imersivas

San Diego – Califórnia

Divulgação Aproveite a experiência em San Diego como uma sereia

Quem quiser visitar as belas praias de San Diego, nos EUA, pode ter como guia uma “sereia profissional”. A anfitriã a faz entrar no clima e vestir top de conchas, rabo de sereia e acessórios de cabelo. Enquanto isso, sobra tempo para você aprender mais sobre a famosa vida marinha de La Jolla, uma das praias mais bonitas da Califórnia.

E olha que ainda dá para encerrar a experiência com uma sessão de fotos de 30 minutos ao pôr-do-sol. Tudo para registrar corretamente sua nova personalidade de ser mitológico.

Salem – Oregon

Divulgação A carpintaria é uma opção de imersão no Oregon

Oferecida por um pai e seu filho, que têm verdadeira paixão pela arte da escultura, esta experiência em Salem atrai os fãs de carpintaria. A ideia é que o viajante entenda os truques da utilização de uma serra elétrica com entalhadores-mestres.

Tacoma – Washington

Divulgação Imersão com muita ciência envolvida

Coloque seu jaleco para esta experiência científica oferecida nos inovadores laboratórios de biotecnologia de Tacoma. Com orientação especializada de um cientista, você aprenderá como extrair seu próprio DNA para criar um pingente de colar.

A atividade tem impacto social, pois 100% da renda é revertida à RAIN, uma incubadora de ciências da vida sem fins lucrativos que educa a comunidade e apóia o crescimento de empreendedores de biotecnologia na cidade.

San Juan – Porto Rico

Aprimore as suas habilidades de sobrevivência neste workshop ao ar livre que irá ensinar uma infinidade de práticas úteis caso um dia fique exilado em uma ilha deserta.

Aprenda como conhecer plantas comestíveis, escalar um coqueiro, construir um abrigo de emergência e abrir cocos sem uma faca. Além disso, a atividade apresenta um pouco da rica cultura porto riquenha e do papel que os cocos desempenham nela.

San Antonio – Texas

Divulgação Atividades para trabalhar com recursos naturais são oferecidas em San Antonio

Nesta experiência, você trabalhará com ervas secas e flores cuidadosamente selecionadas e aprenderá as técnicas para queimá-las a fim de livrar sua casa de energias negativas, aumentar a abundância e promover a cura.

Los Angeles – Califórnia

Divulgação Aprenda a respeito da arte de trabalhar com o fogo em Los Angeles

Uma vez em Los Angeles, junte-se à uma artista burlesca em seu estúdio particular para uma imersão na impressionante arte de engolir fogo. Aprenda sobre os cuidados de segurança por trás da prática antes de se aventurar ao ar livre para acender as tochas e testar essa arte performática.

Praga – República Tcheca

Você terá a oportunidade de criar sua própria marionete para levar para casa e até aprender técnicas operacionais básicas ensinadas por um marionetista profissional. Coisas que só acontecem em Praga!

Londres – Reino Unido

Divulgação Experiência de imersão como em um filme rola em Londres

Essa imersão em Londres é para quem gosta de filme de ficção científica. Quem escolher essa experiência vai poder realizar uma simulação de cirurgia cerebral nesta performance de teatro interativa individual.

Los Angeles – Califórnia

Divulgação Treinamento em grupo para aliviar o estresse e a ansiedade

Estudos mostram que o carinho pode reduzir significativamente o estresse e a ansiedade. Para quem acredita nisso, é possível receber treinamento especializado em grupo em Los Angeles. As atividades são projetadas para promover a conexão, o riso e a diversão.

São Francisco – Califórnia

San Francisco conta com uma sala espelhada perfeita para tirar selfies ou para acomodar-se no sofá enquanto usa fones de ouvidos para se afastar em uma odisseia musical.

