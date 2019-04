Anitta poderá se apresentar em festival europeu ao lado de Madonna e Maluma, saiba mais!

10/04/2019 | 12:11



Anitta se apresentando ao lado de Madonna? Uma grande honra, não é? E pelo visto isto está pertinho de acontecer!

Segundo informações do site espanhol Formula TV, a Rainha do Pop fará um show no Eurovision, grande festival de música europeu que acontecerá em Telavive, Israel, nos dias 14 a 18 de maio deste ano. Madonna viajará com uma equipe de 60 pessoas e fará uma performance de duas músicas; além de arrecadar um milhão de dólares com sua participação, o que equivale a quase quatro milhões de reais. Chique, hein?

Por enquanto, somente a intérprete de Like A Virgin está confirmada na atração. Entretanto, é bem provável que ela traga artistas para a sua performance. E como a cantora gravou recentemente com Anitta e Maluma - e essas colaborações poderão entrar no 14º álbum da carreira da artista -, existem rumores de que os dois são nomes fortíssimos para participarem do show de Madonna no festival. Será mesmo?