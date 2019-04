Débora Nascimento intriga internautas após surgir deslumbrante em postagem misteriosa

10/04/2019 | 12:11



Desde a polêmica envolvendo seu relacionamento com José Loreto, Débora Nascimento vem intrigando os internautas com algumas postagens misteriosas em suas redes sociais. Agora, na última terça-feira, dia 9, não foi diferente já que a atriz fez suspense ao surgir deslumbrante em uma postagem no Instagram.

Com um look pink muito charmoso, ela combinou com brincos dos mesmos tons e os cabelos soltos para a foto. Porém, o que chamou a atenção da web foi, na verdade, a legenda da publicação. Olha só!

Por trás das cenas... Coisas boas estão chegando, escreveu em inglês.

Será que vem projeto por aí? E ainda fora do Brasil?

A postagem de Débora se deu em meio a intensos rumores de que ela e Loreto estariam voltando após a separação que aconteceu em fevereiro desse ano. Recentemente, em uma entrevista para Glamour, Débora não entrou em detalhes sobre como anda seu relacionamento com o ator, porém não se esquivou ao falar sobre a família que construiu com ele.

- Ele é o pai da minha filha e vai ser para sempre. Não foi uma escolha aleatória. É um elo eterno e eu sou madura o suficiente para entender.