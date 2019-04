Energia renovável: Amazon anuncia três novos parques eólicos

Da Redação, com assessoria



10/04/2019 | 11:48

A Amazon.com anunciou nesta quarta-feira (4) o lançamento de três novos parques de energia eólica como parte de sua meta de longo prazo para alimentar 100% da infraestrutura global da Amazon Web Services (AWS) com energia renovável. Os projetos – localizados na Irlanda, Suécia e nos Estados Unidos – fornecerão mais de 229 megawatts (MW) de energia, com geração esperada de mais de 670.000 megawatts-hora (MWh) de energia renovável anualmente.

Depois de concluídos – e combinados com outros nove projetos –, a geração de energia renovável deve superar 2.700.000 MWh por ano. A quantia é equivalente ao consumo anual de eletricidade de mais de 262 mil residências nos Estados Unidos, aproximadamente o tamanho da cidade de Nashville, no estado do Tennessee.

Além das iniciativas de sustentabilidade focadas em potencializar a infraestrutura global da AWS, a Amazon anunciou recentemente o Shipment Zero, projeto que tem o objetivo de zerar a emissão líquida de carbono em envios de produto e que deve abranger 50% de todos as encomendas até 2030.

A empresa também estabeleceu uma meta para hospedar sistemas de energia solar em 50 centros de atendimento até 2020. Essa implantação é parte de uma iniciativa de longo prazo que começará na América do Norte e se espalhará pelo mundo. A Amazon, inclusive, já colocou em prática o Projeto de Energia do Distrito, que usa energia reciclada para aquecer seus escritórios em Seattle, Washington (EUA).

