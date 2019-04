Ator de Game of Thrones é fotografado com ex de Sam Smith e fãs já especulam romance

10/04/2019 | 11:11



No último final de semana, Richard Madden, mais conhecido por ter atuado como Robb Stark em Game of Thrones, foi visto em Los Angeles, na Califórnia, em um clima muito amigável com Brandon Flynn, astro de 13 Reasons Why e ex-namorado de Sam Smith. As fotos do flagra mostram ambos andando juntos, conversando e dando risada, e até mesmo com um colocando o braço no ombro do outro.

Segundo informações do Daily Mail, o ator inglês, de 32 anos de idade, se mudou para a casa do amigo, de 25 anos, para investir ainda mais em sua carreira nos Estados Unidos. De acordo com o The Sun, uma fonte contou que Brandon já apresentou Richard a diversos de seus amigos e ainda deu os seguintes detalhes:

- A carreira de Richard está crescendo aos poucos (...). Ele nunca realmente gostou de Los Angeles, mas foi para lá umas duas vezes no final do ano passado e se apaixonou pelo lugar.

E mesmo que ambos sejam amigos, parece que a internet adorou essa dupla carinhosa! Tanto é que alguns fãs começaram a shippar os dois, achando que eles combinam bastante:

Richard Madden e Brandon Flynn são o mais novo casal de Hollywood, é isso mesmo?

Socorro, em choque com os rumores do Richard Madden namorando o Brandon Flynn.

Lembrando que Richard, além de Game of Thrones, também ficou ainda mais conhecido por ter atuado em Bodyguard, série que rendeu a ele o Globo de Ouro de melhor ator em série de drama, na premiação desse ano.

O ator fez sua mudança para os Estados Unidos pouco tempo após terminar seu namoro com Ellie Bamber, com quem ficou por um ano e meio.