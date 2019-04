Maiara sobre mudança: 'A gente tem que ir para onde o amor da gente está'

10/04/2019 | 11:11



Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando, da dupla com Sorocaba, deram um passo a mais na relação e irão morar juntos! Por isso, na última terça-feira, dia 9, o cantor esteve em Goiás ele mora em São Paulo para ajudar sua amada a arrumar as malas, para que ambos morem juntos em São Paulo!

A sertaneja compartilhou alguns registros em seu Instagram que mostraram Fernando em sua casa. Em um dos vídeos, ele aparece deitado na cama dela e, enquanto isso, ela situava seus seguidores da situação:

- Olha, gente! Quem veio me ajudar na mudança. Arrumar minhas coisas para levar para São Paulo, que lindo!

Colocando o rosto atrás de uma almofada, Fernando brincou sobre a ideia dizendo que o quarto dela era mais bonito que o dele. E então recebeu como resposta de sua namorada o seguinte:

- A gente tem que ir para onde o amor da gente está!

Fernando também não deixou sua visita passar batida e compartilhou com seus seguidores o almoço que foi servido. Brincando, ele declarou o seguinte:

- Ainda bem que a dieta é na segunda-feira mesmo! Porque olha, chegar aqui em Goiás...