Kate Middleton já estaria se preparando para se tornar rainha

10/04/2019 | 11:11



Kate Middleton já está se preparando para herdar o trono britânico e se tornar a próxima rainha do Reino Unido. Segundo a revista Us Weekly, a rainha Elizabeth II já estaria treinando a duquesa de Cambridge e discutindo com ela o futuro da monarquia, embora saiba que após deixar a coroa, seu filho, o príncipe Charles, deverá assumir o posto como rei.

Kate tem assumido novas responsabilidades pouco a pouco nos últimos anos, então não será um choque quando chegar a hora, afirmou a especialista real Rebecca Long à revista.

A possibilidade de Kate Middleton e príncipe William assumirem o posto de rei e rainha em breve fez com que se criasse uma grande expectativa:

William e Kate são a realeza favorita para conquistar a coroa em muitas gerações, então as pessoas do Reino Unido estão muito empolgadas com isso, completou a especialista.

Enquanto pode, a rainha Elizabeth II estaria fazendo questão de dar seu toque pessoal no treinamento de Kate Middleton:

- Ela realmente colocou Kate sob suas asas. As duas passarão horas discutindo a vida real e o futuro da monarquia, afirmou uma fonte.

Outro informante garantiu que Kate está pronta para se tornar rainha quando a hora chegar:

- Levou um bom tempo para Kate chegar onde ela está hoje, mas ela está pronta, afirmou.

Vale lembrar que o príncipe William é o segundo na linha de de sucessão ao trono britânico. Portanto, quando a rainha Elizabeth II se aposentar do cargo, o príncipe Charles, seu filho, deverá assumir o trono. Quando ele deixar o cargo, o duque de Cambridge e sua esposa deverão sucedê-lo. Príncipe George, primogênito de Kate e William, é o terceiro na linha de sucessão