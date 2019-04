Esposa de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin confirma que sofreu aborto espontâneo

10/04/2019 | 09:11



Hilaria Baldwin, esposa do ator Alec Baldwin, usou o Instagram na noite da última terça-feira, dia 9, para confirmar aos fãs e seguidores que sofreu um aborto espontâneo. Ao divulgar a foto acima, em que aparece ao lado do marido e de seus quatro filhos, ela explicou que após a realização de alguns exames, não foi constatado batimentos cardíacos, confirmando a suspeita que surgiu na última semana, quando ela divulgou que provavelmente estava abortando.

Não houve batimentos cardíacos hoje no meu exame, então acabou..., se limitou a dizer ela sobre a descoberta difícil.

Em seguida, citou o apoio da família:

Mas eu tenho alguns batimentos cardíacos muito fortes e incríveis aqui. Estou cercada por esse amor e me sinto muito feliz. Obrigada a todos por ouvir, apoiar e por compartilhar suas próprias histórias pessoais. Somos mais fortes juntas. Espero que essa conversa continue a crescer e que possamos nos unir através dos belos e desafiadores momentos da vida. Muito amor e apreço por todos vocês.

Anteriormente, ela havia avisado aos fãs que estava sofrendo um aborto e precisou rebater algumas críticas por compartilhar a situação na internet.

Quero dividir com vocês que estou provavelmente sofrendo um aborto. Sempre prometi a mim mesma que, se engravidasse de novo, compartilharia as notícias com vocês muito cedo, mesmo que isso significasse sofrer uma perda pública, escreveu na ocasião.

Hilaria e Alec Baldwin são pais de Carmen, de 5 anos, Rafael, de 3, Leonardo, de 2, e Romeo, de 10 meses de vida. O ator também é pai ainda de Ireland, de 23 anos de idade, com a ex, Kim Bassinger.